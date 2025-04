Mysteriöser Tod in Nassenheide - Wurde der Hundehalter Opfer einer Unfallflucht?

Löwenberger Land - Nach einem rätselhaften Todesfall in Nassenheide erhofft sich die Kripo nun Hinweise aus der Bevölkerung .

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel entgegen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Nach bisherigen Ermittlungen war ein 59-Jähriger am 27. März gegen 22.25 Uhr mit zwei Hunden auf der Bundesstraße 96 in Richtung Oranienburg unterwegs.

Kurz darauf wurde er mit schweren Verletzungen an der Oranienburger Chaussee gefunden. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik, wo er wenig später verstarb.

Nachdem die Ermittler zunächst von einem Sturz ausgegangen waren, hat die gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben, dass es einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug gegeben haben muss.



Die Polizei will nun von der Bevölkerung wissen: Wer kann Angaben zu Fahrzeugen machen, die an diesem Tag von 22 bis 23 Uhr an einem Unfall beteiligt gewesen sein könnten?