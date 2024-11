26.11.2024 11:59 Nach brutalem Mord an Kölner Sonnenstudio-Boss: Polizei lobt hohe Belohnung für Hinweise aus!

Nach einem Mord an einem Sonnenstudio-Betreiber in dessen Villa in Köln-Hahnwald hat die Polizei eine Belohnung in Höhe von 35.000 für Hinweise ausgelobt.

Von Laura Miemczyk

Köln - Nach einem schweren Verbrechen im Kölner Nobel-Viertel Hahnwald, bei dem ein 74-jähriger Sonnenstudio-Besitzer gewaltsam zu Tode gekommen ist, hat die Polizei eine hohe Belohnung für sachdienliche Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen! Ein Angestellter des 74-Jährigen hatte seinen Chef am Morgen des 9. Oktobers tot in einer Kölner Villa gefunden. © Thomas Banneyer/dpa Der Gründer und Eigentümer einer bekannten Solarium-Kette war am 9. Oktober von einem Angestellten tot in seiner Villa aufgefunden worden. Wie eine anschließende Obduktion ergab, war der 74-Jährige nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei durch eine massive Gewalteinwirkung gegen den Oberkörper, etwa durch Fußtritte, verstorben. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter neben einer größeren Menge an Bargeld in Scheinen auch mehrere Tausend Euro in Münzgeld", schilderte ein Polizeisprecher. Darüber hinaus fehle seit der Tat zudem eine schwarze längere Jacke des Opfers. Obwohl die Kölner Polizei umgehend intensive Ermittlungen zur Aufklärung des Mordfalls einleitete, konnten der oder die Täter bislang nicht ausfindig gemacht werden. Neben jeder Menge Bargeld entwendeten die Täter vermutlich auch diese Jacke des Opfers. © Bildmontage: Polizei Köln Mord an Sonnenstudio-Betreiber weiter ungeklärt: Polizei bittet dringend um Hinweise Die Polizei hatte nach dem Mord an dem 74-Jährigen Spuren am Tatort gesichert. Die Täter konnten bislang nicht identifiziert werden. © Thomas Banneyer/dpa Die Staatsanwaltschaft und die Sonnenstudio-Kette haben daher am Dienstag Belohnungen in Höhe von insgesamt 35.000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Mörder führen. Die Ermittler bitten weiter um Hinweise - insbesondere zu einem verdächtigen dunklen Fahrzeug, das in der Nacht zum 9. Oktober zwischen 1.45 Uhr und 2.30 Uhr im Stadtteil Hahnwald und/oder im Teilstück von der A555 auf die A4 gefahren sein soll. "Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, der fehlenden Jacke, zu etwaigen Bezahlvorgängen mit großen Mengen Münzen oder zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden", hieß es abschließend.

