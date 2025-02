Nach Schüssen auf offener Straße: Polizei hat erste Hinweise auf den Täter

Quickborn - Es gibt Hinweise auf den Täter! In der vergangenen Woche ist ein 32 Jahre alter Mann in Quickborn von einem Unbekannten angeschossen worden . Nun sucht die Polizei Zeugen.

Unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr suchte die Polizei den Tatort nach Spuren und eventuellen Patronenhülsen ab. © Florian Sprenger

Wie ein Sprecher am Freitag erklärte, war das Opfer am 14. Februar gegen 20.28 Uhr in der Feldstraße angegriffen worden. Der Mann überlebte den Angriff und befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Trotz Ermittlungen der Mordkommission konnte der Täter, der immer noch auf der Flucht ist, nicht identifiziert werden. Es gibt allerdings Hinweise, dass er mit einer hellen Limousine geflüchtet war.