Schüsse in Spandau: Mordkommission sucht Zeugen

Berlin - Nach Schüssen in Berlin-Spandau hat die Mordkommission die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts übernommen. Sie erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Kriminaltechniker des LKA sicherten bis in die Morgenstunden Patronenhülsen und Spuren der Tat.

Bei dem Vorfall vor einer Pizzeria wurde der Mann verletzt und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestünde nicht.

Eine bislang unbekannte Person habe am Dienstagabend gegen 18.55 Uhr in der Neuendorfer Straße Ecke Kirchhofstraße auf einen 42-Jährigen geschossen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit.

Hinweise nimmt die 7. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911777, per E-Mail unter lka117@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.