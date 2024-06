Nach Steinwürfen auf Fahrgäste und Bahnen: Polizei sucht weitere Zeugen

Die Bundespolizeiinspektion sucht weitere Zeugen, die eine Straftat am Bahnhof in Wolmirstedt beobachtet und miterlebt haben. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der 24 Jahre alte Beschuldigte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Dorthin kam er, nachdem Polizeibeamte ihn auf frischer Tat ertappt hatten, wie er mit einem Stein schmeißen wollte.

Ausschlaggebend war auch, dass er bereits polizeilich in Erscheinung getreten war und nach ihm gefahndet wurde.

Vor Ort am Bahnhof meldete sich bereits eine Zeugin persönlich bei den Einsatzkräften.

Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen stellte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg fest, dass der Mann eine weitere Bahn beworfen und beschädigt haben soll.

Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen vom Bahnsteig und aus den betroffenen Zügen, die Angaben zum Beschuldigten und dem Geschehen machen können.

Sie fragen konkret: "Wer war am Freitag, dem 7. Juni 2024, gegen 17.30 Uhr am Bahnhof in Wolmirstedt oder nutzte die S 39024 von Magdeburg in Richtung Stendal und kann sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt am Bahnhof Wolmirstedt mitteilen?"