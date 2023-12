Nach Unfalltod von 25-Jährigem: Polizei sucht dringend Zeugen

Mügeln - Am Samstag spielte sich ein tödlicher Unfall auf der Staatsstraße 31 zwischen Mügeln und Schweta ab. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen .

Auf der S31 bei Mügeln kollidierten zwei Fahrzeuge. © Sven Bartsch

Am Samstag, 23. Dezember, gegen 11.10 Uhr, kam ein Ford in einer Kurve von der S31 ab und rauschte in einen entgegenkommenden Volvo.

Beide Fahrerinnen (31 und 26 Jahre alt) mussten aufgrund ihrer schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Der 25-jährige Beifahrer des Fords verstarb allerdings noch an Ort und Stelle.

Im Rahmen der Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes zur Aufklärung des genauen Hergangs wird nun auf die Mithilfe der Bevölkerung gehofft. Dabei ist insbesondere die Fahrtrichtung der beteiligten Autos von Interesse.