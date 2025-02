Neue Betrugs-Masche! Polizei sucht nach Diebes-Duo

Haldensleben - Mitte Januar brachen zwei Betrüger in die Wohnung einer alten Dame ein - mit einer fiesen Masche! Die Polizei sucht nun nach potenziellen Zeugen .

In der Börde wurde eine Rentnerin von einem Diebes-Duo beklaut. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov

Am Nachmittag des 21. Januar verschafften sich gegen 14 Uhr ein bislang unbekannter Mann und eine unbekannte Frau Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus am Waldring 12 in Haldensleben (Sachsen-Anhalt). Unter einem Vorwand waren sie ins Treppenhaus gelangt.

Sie klingelten an der Wohnungstür einer 95 Jahre alten Frau und gaben an, die Nachmieter zu sein und die Wohnung besichtigen zu wollen.

Wie das Polizeirevier Börde am heutigen Mittwoch mitteilte, setzte sich die tatverdächtige Frau dann mit der Rentnerin in die Küche und diktierte ihr Notizen.

In der Zwischenzeit muss ihr Gauner-Kollege das Schlafzimmer durchwühlt haben. Erst nachdem die beiden "Nachmieter" das Weite gesucht hatten, fiel der Dame auf, dass 300 Euro Bargeld fehlten.