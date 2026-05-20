Neunjährigen angefahren und zurückgelassen: Polizei fahndet nach flüchtigem Unfallfahrer
Colditz - Nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Leipzig sucht die Polizei sowohl nach Zeugen als auch dem flüchtigen Fahrer.
Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, spielte sich der Unfall am 7. Mai um 7.20 Uhr morgens ab.
Demnach wollte ein Auto - vermutlich ein roter Skoda - von der Bahnhofstraße nach rechts in die Rochlitzer Straße abbiegen.
"Dabei übersah er einen kleinen Jungen, welcher bei Grün über die Straße laufen wollte", so Peters. Beim Zusammenstoß wurde der Neunjährige verletzt und musste medizinisch versorgt werden.
Anstatt den Kontakt zur Behörde zu suchen, versorgte der Autofahrer den Jungen nur kurz und setzte seine Fahrt danach fort.
Die Polizei ermittelt jetzt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung gegen ihn.
Zeuginnen und Zeugen sollen sich mit ihren Hinweisen zum Verkehrsunfall oder dem unbekannten Auto unter der Nummer 03437708925100 beim Polizeirevier Grimma melden.
Titelfoto: Montage Polizei Leipzig