Neunjährigen angefahren und zurückgelassen: Polizei fahndet nach flüchtigem Unfallfahrer

Colditz - Nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Leipzig sucht die Polizei sowohl nach Zeugen als auch dem flüchtigen Fahrer.

Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzung Rochlitzer Straße/Bahnhofstraße. © Montage Polizei Leipzig

Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, spielte sich der Unfall am 7. Mai um 7.20 Uhr morgens ab.

Demnach wollte ein Auto - vermutlich ein roter Skoda - von der Bahnhofstraße nach rechts in die Rochlitzer Straße abbiegen.

"Dabei übersah er einen kleinen Jungen, welcher bei Grün über die Straße laufen wollte", so Peters. Beim Zusammenstoß wurde der Neunjährige verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

Anstatt den Kontakt zur Behörde zu suchen, versorgte der Autofahrer den Jungen nur kurz und setzte seine Fahrt danach fort.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung gegen ihn.