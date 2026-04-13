Nightliner-Streit eskaliert: Drei Männer prügeln auf 37-Jährigen ein und fliehen in U-Bahn

Nürnberg - Am späten Samstagabend kam es im Nürnberger Stadtteil Schoppershof zu einem Streit zwischen mehrere Personen. Dabei wurde ein Mann körperlich angegriffen.

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Gegen 23.15 Uhr geriet ein 37-Jähriger in einem Nightliner-Bus aus bislang ungeklärter Ursache mit drei unbekannten Männern aneinander, so die Polizei.

Als der Bus am Leipziger Platz stoppte, verlagerten die Beteiligten den Streit nach draußen. Dort eskalierte die Situation und mündete in eine handfeste Auseinandersetzung.

Dabei sollen die drei Unbekannten den 37-Jährigen geschubst und getreten haben. Als der Busfahrer eingriff, ergriffen die Männer die Flucht: Sie rannten in den U-Bahn-Verteiler des Nordostbahnhofs und stiegen anschließend in die Linie U2 in Richtung Röthenbach.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat die Ermittlungen aufgenommen – unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Die Beamten sucht nun nach Zeugen und beschreibt die Täter wie folgt: