Plötzlich Tritt in die Kniekehle: Polizei sucht flüchtigen Mann nach Angriff auf Teenager

Wittenberg - Die Wittenberger Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, durch dessen tätlichen Angriff am Dienstagabend zwei Menschen verletzt wurden.

Im Arsenal-Einkaufszentrum trat ein unbekannter Mann einen Teenager (16). © Imago / Eibner

Wie Polizeihauptkommissarin Cornelia Dieke berichtete, war ein 16-Jähriger um 17.25 Uhr im Arsenal-Einkaufszentrum unterwegs, als sich ihm ein unbekannter Mann näherte und ihm von hinten grundlos in die Kniekehle trat.

Bei dem Versuch, von dem Täter zurückzuweichen und Abstand herzustellen, krachte der Teenager dann in eine 82-Jährige, die das Gleichgewicht verlor und zu Boden fiel.

"Herbeieilende Zeugen informierten die Polizei, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete", so Dieke. Bereits vor dem Vorfall soll er im Arsenal-Center Passanten belästigt haben.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

