Plötzlich Tritt in die Kniekehle: Polizei sucht flüchtigen Mann nach Angriff auf Teenager
Wittenberg - Die Wittenberger Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, durch dessen tätlichen Angriff am Dienstagabend zwei Menschen verletzt wurden.
Wie Polizeihauptkommissarin Cornelia Dieke berichtete, war ein 16-Jähriger um 17.25 Uhr im Arsenal-Einkaufszentrum unterwegs, als sich ihm ein unbekannter Mann näherte und ihm von hinten grundlos in die Kniekehle trat.
Bei dem Versuch, von dem Täter zurückzuweichen und Abstand herzustellen, krachte der Teenager dann in eine 82-Jährige, die das Gleichgewicht verlor und zu Boden fiel.
"Herbeieilende Zeugen informierten die Polizei, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete", so Dieke. Bereits vor dem Vorfall soll er im Arsenal-Center Passanten belästigt haben.
Der Mann wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,75 Meter groß
- etwa 40 bis 50 Jahre alt
- dunkle lange Haare, in einem Zopf gebunden
- heller Kinnbart
- mitteleuropäischer Phänotyp
- beigefarbene Kleidung
Im Rahmen der Ermittlungen wegen Körperverletzung sucht das Polizeirevier Wittenberg nach Zeugen, die unter der Telefonnummer 034914690 oder per E-Mail prev-wb@polizei.sachsen-anhalt.de Hinweise zum Gesuchten abgeben können.
Titelfoto: Imago / Eibner