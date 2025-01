Radfahrer geht plötzlich auf zwei Kinder los: Wer hat etwas gesehen?

Staßfurt - Überraschende Attacke auf zwei Kinder! Am heutigen Freitagmorgen wurden im Salzlandkreis zwei Schüler von einem unbekannten Radfahrer beschimpft und angegriffen.

Im Salzlandkreis griff ein Radfahrer zwei Kinder an. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Die beiden Elfjährigen waren auf dem Weg zur Schule und warteten im Hohlweg in Staßfurt (Sachsen-Anhalt) an einer Fußgängerampel. Dabei standen sie auf dem Radweg.

Ein Radfahrer näherte sich den beiden Schulkindern, stieg vom Fahrrad ab und packte plötzlich eines der Kinder am Kragen.

Der Unbekannte beschimpfte die beiden und verletzte einen Schüler mit seinem Rad am Bein, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine Zeugin in ihrem Auto vorbei und bemerkte den Vorfall. Sie hielt vor der Gruppe an und forderte den Mann auf, die beiden Elfjährigen in Ruhe zu lassen.

Der Radler nahm schließlich Reißaus und die Kinder konnten ihren Weg fortsetzen. In der Schule meldeten sie dann den Vorfall.