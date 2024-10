Radler in Sudenburg attackiert: Wer kennt diese zwei Täter?

Magdeburg - Anfang Oktober wurde ein Mann in Magdeburg - Sudenburg überfallen und verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

In Magdeburg wurde Anfang Oktober ein Radfahrer überfallen. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Am 5. Oktober war ein 51 Jahre alter Mann gegen 15.30 Uhr auf seinem Rad in der Sudenburger Wuhne unterwegs. Auf dem Gehweg fuhr er dabei an zwei Männern vorbei.

Aus bislang unbekanntem Grund gingen die beiden auf den Radfahrer los und verletzten ihn leicht, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Genauere Angaben zum Tathergang konnten nicht gemacht werden.

Die beiden Angreifer ließen den Verletzten schließlich zurück und flüchteten Richtung Otto-Richter-Straße.

Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos, weshalb die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet und Personenbeschreibungen veröffentlichte.