Radlerin von Radfahrer zu Sturz gebracht und schwer verletzt: Wer kennt den Flüchtigen?

Laut Polizei ereignete sich der heftige Unfall am 18. Juni im Berliner Ortsteil Wedding, als die Radlerin gegen 16.30 Uhr an der Swakopmunder Straße Ecke Afrikanische Straße mit dem vor ihr fahrenden Radfahrer zusammenkrachte.

Die Polizei fragt:

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben?

Wer kann Angaben machen, die zur Identifizierung des unbekannten Radfahrers führen könnten?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 1 (Nord) in der Idastraße 6 in Berlin-Niederschönhausen per Telefon unter 030/4664172800 und 030/4664172801 entgegen. Ebenso können Hinweise an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.