Rollstuhlfahrer umgefahren: Biker stürzt und fährt einfach weiter!

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls von Ende April in Staßfurt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Bereits am 30. April befuhr ein Rollstuhlfahrer zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr die Straße "Am Schütz" in Höhe des Bodewehrs und wurde schlagartig in einen Unfall hineingezogen.

Plötzlich krachte ein Motorradfahrer in den Mann. Beide fielen anschließend zu Boden.

Anstatt dem verletzten Rollstuhlfahrer zu helfen, setzte sich der Biker wieder auf seine Maschine und fuhr schnell davon, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

Der hilflose Mann lag anschließend 15 Minuten am Boden, ehe ein Passant ihn bemerkte und sich um ihn kümmerte.

Jetzt wird nach dem flüchtigen Motorradfahrer gefahndet. Der verletzte Mann im Rollstuhl konnte eine Beschreibung des Motorrades und des Mannes abgeben.