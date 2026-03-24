Schüsse auf Geschäft in Ebersbach: Polizei sucht Zeugen

Ebersbach-Neugersdorf - Aufregung im Landkreis Görlitz : In Ebersbach fielen am Wochenende Schüsse, ein Geschäft wurde beschädigt. Die Polizei bittet jetzt die Bevölkerung um Mithilfe und sucht nach Zeugen.

Ein bislang noch unbekannter Täter hat in Ebersbach mit einem Luftgewehr geschossen. (Symbolbild) © 123rf/2day

Zwischen Freitag, 12.45 Uhr und Montag, 8 Uhr, setzte ein bislang unbekannter Täter Schüsse aus einem Luftgewehr ab.

Ziel war laut Polizei offenbar die Scheibe eines Ladens an der Ebersbacher Hauptstraße.

Die Schüsse beschädigten die Rollläden und das Schaufenster des Geschäftes. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren, der Kriminaldienst hat derweil die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen innerhalb der Bevölkerung.