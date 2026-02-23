Täter schmeißen Absperrung von Brücke auf Gleise: Zug kann nicht mehr rechtzeitig bremsen
Dresden - In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte eine Baustellenabsperrung von der Brücke der Königsbrücker Straße in den Gleisbereich des Haltepunkts Dresden-Industriegelände geworfen. Die Polizei sucht Zeugen.
Wie die Bundespolizei Dresden mitteilte, ereignete sich der Vorfall kurz nach Mitternacht gegen 0.12 Uhr.
Ein herannahender Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr das Hindernis. Dabei blieb glücklicherweise der Triebfahrzeugführer unverletzt.
Nach erster Überprüfung entstanden am Zug keine sicherheitsrelevanten Schäden, sodass die Fahrt fortgesetzt werden konnte.
Um die Absperrung zu entfernen, mussten die Gleise kurzzeitig gesperrt werden.
Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Sachbeschädigung.
Darüber hinaus bitten die Beamten um die Mithilfe der Bevölkerung und fragen:
Wer hat Samstagnacht verdächtige Personen auf der Brücke an der Königsbrücker Straße im Haltepunkt Industriegelände beobachtet?
Wer kann Angaben zu Personen machen, die zum Tatzeitpunkt Baustelleneinrichtungen im Brückenbereich mit sich herumgetragen haben?
Gibt es sonstige Beobachtungen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten?
Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Bundespolizei Dresden unter der Nummer 0351/81502-0 oder jeder weiteren Polizeidienststelle.
Titelfoto: Norbert Neumann