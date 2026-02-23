Täter schmeißen Absperrung von Brücke auf Gleise: Zug kann nicht mehr rechtzeitig bremsen

Dresden - In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte eine Baustellenabsperrung von der Brücke der Königsbrücker Straße in den Gleisbereich des Haltepunkts Dresden-Industriegelände geworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

Von der Brücke der Königsbrücker Straße haben Unbekannte Samstagnacht eine Baustellenabsperrung auf die Gleise geworfen. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Wie die Bundespolizei Dresden mitteilte, ereignete sich der Vorfall kurz nach Mitternacht gegen 0.12 Uhr.

Ein herannahender Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr das Hindernis. Dabei blieb glücklicherweise der Triebfahrzeugführer unverletzt.

Nach erster Überprüfung entstanden am Zug keine sicherheitsrelevanten Schäden, sodass die Fahrt fortgesetzt werden konnte.

Um die Absperrung zu entfernen, mussten die Gleise kurzzeitig gesperrt werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Sachbeschädigung.

Darüber hinaus bitten die Beamten um die Mithilfe der Bevölkerung und fragen: