Fiese Falle über Dating-App - Polizei sucht Liebesopfer, die ausgeraubt wurden

Leipzig - Für die einen ist sie ein Pendant der Netflix-Show "Love is Blind", für die anderen schlicht das Dating-Portal der Nicht-Tageslichttauglichen: Die App "Lovetastic" verzichtet gänzlich auf Fotos. Wer hier den Herzensmenschen sucht, setzt auf Stimme und die Kraft der Worte. In Leipzig haben sich das Kriminelle für eine fiese Venusfalle zunutze gemacht.

Die Polizei glaubt, dass noch mehrere Männer nach Leipzig gelockt wurden. (Symbolfoto) © 123RF

Wir nennen sie hier Susanne*, weil die Polizei noch auf der Suche nach weiteren Opfern und Zeugen ist - und deshalb den Dating-Namen der 19-jährigen Leipzigerin nicht verrät.

Auf dem App-Portal "Lovetastic" hatte die junge Dame ein ansprechendes Profil. Tiefgründig und dennoch mit einem Hauch Erotik, der junge Männer anzog wie das Licht die Motten.

Auch ein 21-Jähriger fand Gefallen an der geheimnisvollen Susanne und wollte sie nach mehreren vielversprechenden Chats endlich kennenlernen.

Wie die Polizei erst am Mittwoch informierte, verabredeten sich beide für den Abend des 7. Februar an der Nationalbibliothek im Südosten der Messestadt.

Doch dort erlebte der in freudiger Erwartung verharrende Herr sein böses Wunder. Statt der liebreizenden Susanne erschien plötzlich ein Unbekannter mit wenigen Manieren und prüfte die Identität des arglosen Mannes. Als dieser einräumte, tatsächlich der Chat-Partner von Susanne zu sein, kamen auf ein Zeichen vier weitere Typen aus der Dunkelheit hervor und prügelten auf den 21-Jährigen ein.