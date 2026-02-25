Fiese Falle über Dating-App - Polizei sucht Liebesopfer, die ausgeraubt wurden
Leipzig - Für die einen ist sie ein Pendant der Netflix-Show "Love is Blind", für die anderen schlicht das Dating-Portal der Nicht-Tageslichttauglichen: Die App "Lovetastic" verzichtet gänzlich auf Fotos. Wer hier den Herzensmenschen sucht, setzt auf Stimme und die Kraft der Worte. In Leipzig haben sich das Kriminelle für eine fiese Venusfalle zunutze gemacht.
Wir nennen sie hier Susanne*, weil die Polizei noch auf der Suche nach weiteren Opfern und Zeugen ist - und deshalb den Dating-Namen der 19-jährigen Leipzigerin nicht verrät.
Auf dem App-Portal "Lovetastic" hatte die junge Dame ein ansprechendes Profil. Tiefgründig und dennoch mit einem Hauch Erotik, der junge Männer anzog wie das Licht die Motten.
Auch ein 21-Jähriger fand Gefallen an der geheimnisvollen Susanne und wollte sie nach mehreren vielversprechenden Chats endlich kennenlernen.
Wie die Polizei erst am Mittwoch informierte, verabredeten sich beide für den Abend des 7. Februar an der Nationalbibliothek im Südosten der Messestadt.
Doch dort erlebte der in freudiger Erwartung verharrende Herr sein böses Wunder. Statt der liebreizenden Susanne erschien plötzlich ein Unbekannter mit wenigen Manieren und prüfte die Identität des arglosen Mannes. Als dieser einräumte, tatsächlich der Chat-Partner von Susanne zu sein, kamen auf ein Zeichen vier weitere Typen aus der Dunkelheit hervor und prügelten auf den 21-Jährigen ein.
Liebesabenteuer endet mit brutalem Straßenraub
Nachdem sie ihn krankenhausreif geschlagen hatten, nahmen die Gangster die Jacke des Opfers und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Schließlich raubte die brutale Gang ein Smartphone und verschwand.
Intensive Ermittlungen und Spurenauswertungen führte die Polizei schließlich auf die Spur der 19-Jährigen und eines Serben (21). Ob dieser der Freund der Frau ist oder als ihr Zuhälter agiert, konnte die Kripo noch nicht abschließend klären.
Am vergangenen Wochenende schlugen die Ermittler dann zu. Bei einer richterlich verfügten Wohnungsdurchsuchung konnten beide angetroffen und festgenommen werden, berichtete Polizeisprecher Moritz Peters. Wegen Raubes und Körperverletzung erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen die Venusfalle und ihren Abzieher.
Während der Serbe ins Gefängnis einfuhr, wurde der Haftbefehl gegen Susanne gegen Auflagen wieder außer Vollzug gesetzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass weitere Männer in die Venusfalle getappt sind. Gesucht werden Herren, die über Datingportale wie "Lovetastic" von einer jüngeren Frau angeschrieben, zu einem Treffen in Leipzig überredet und dann überfallen wurden. Auch Zeugen, die angetextet wurden, letztlich aber nicht nach Leipzig gefahren sind, werden gesucht.
Fahndungstelefon: 034196646666 - Hinweise werden unter dem Stichwort "Venus" auch vertraulich entgegengenommen.
Titelfoto: Montage Christian Grube ; 123RF ; Screenshot