Stein-Attacke auf Regionalexpress: Beschädigter Zug nicht mehr fahrbereit

Dresden/Leipzig - Schockmoment am Sonntagabend! Gegen 21 Uhr wurde der RE 50 auf der Strecke zwischen Dresden und Leipzig ziel einer Stein-Attacke.

Unbekannte bewarfen am Sonntagabend einen Zug der Linie RE 50 mit Steinen. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Laut Bundespolizei bewarfen unbekannte Täter den Zug im Bereich der Bahnbrücke Reppener Straße in Riesa, während rund 250 Menschen in den Waggons saßen.

Der betroffene Regionalexpress war planmäßig unterwegs, als plötzliche mehrere laute Einschläge zu hören waren. Sowohl der Fahrzeugführer als auch mehrere Fahrgäste meldeten seltsame Geräusche. Der Zug stoppte am Bahnhof Oschatz, wo eine technische Überprüfung durchgeführt wurde. Das Ergebnis der Kontrolle: erhebliche Beschädigungen an der Außenhülle sowie im Dachbereich der vorderen Zugeinheit.

Der Regionalexpress war nicht mehr fahrtüchtig und musste außer Betrieb genommen werden. Bei der Attacke wurde glücklicherweise niemand verletzt und die rund 250 Reisenden konnten ihre Fahrt mit nachfolgenden Zügen fortsetzen.