Sechs gegen einen: 23-Jähriger nach Angriff in Grünau im Krankenhaus
Leipzig - Ein 23-Jähriger wurde am Sonntagabend im Leipziger Stadtteil Grünau zum Opfer eines gewaltsamen Überfalls. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Nach Angaben von Polizeisprecher Tom Erik Richter nahm der Vorfall gegen 18.35 Uhr seinen Lauf, als der Mann auf der Stuttgarter Allee unterwegs war.
Dort wurde er plötzlich von sechs unbekannten Personen angegriffen, mit einer unbekannten Waffe verletzt und seiner persönlichen Gegenstände beraubt.
Zeugen verständigten den Rettungsdienst, welcher den verletzten 23-Jährigen in ein Krankenhaus brachte. Die Täter konnten währenddessen fliehen.
Die Angreifer werden wie folgt beschrieben:
- alle männlich
- alle schmächtig
- kindliches bis jugendliches Erscheinungsbild
- alle schwarze Haare, eine Person hatte lockiges Haar
- Bekleidung: schwarze Ober- und Unterbekleidung, teilweise Kapuzen und Basecaps
Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zur Tat/den Tätern hat, soll sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 034196646666 melden.
Titelfoto: Robert Michael/dpa