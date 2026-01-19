Sechs gegen einen: 23-Jähriger nach Angriff in Grünau im Krankenhaus

Leipzig - Ein 23-Jähriger wurde am Sonntagabend im Leipziger Stadtteil Grünau zum Opfer eines gewaltsamen Überfalls. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen .

Die Polizei ermittelt zu einem Raub in Grünau. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Tom Erik Richter nahm der Vorfall gegen 18.35 Uhr seinen Lauf, als der Mann auf der Stuttgarter Allee unterwegs war.

Dort wurde er plötzlich von sechs unbekannten Personen angegriffen, mit einer unbekannten Waffe verletzt und seiner persönlichen Gegenstände beraubt.

Zeugen verständigten den Rettungsdienst, welcher den verletzten 23-Jährigen in ein Krankenhaus brachte. Die Täter konnten währenddessen fliehen.

Die Angreifer werden wie folgt beschrieben: