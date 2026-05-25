Seit mehr als 25 Jahren vermisst: Wo ist Sandra Wißmann?

Berlin - Seit mehr als 25 Jahren wird Sandra Wißmann aus Berlin vermisst. Im Rahmen der Kampagne "Spurlos verschwunden" bitten Polizei und Staatsanwaltschaft nun erneut um Zeugenhinweise.

Die Berliner Polizei sucht immer noch nach der im Jahr 2000 verschwundenen Sandra Wißmann. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Die damals 12-Jährige verließ am Nachmittag des 28. November 2000 gemeinsam mit ihrer Mutter die elterliche Wohnung an der Böckhstraße 40 in Kreuzberg.

Kurz darauf trennten sich ihre Wege, und Sandra suchte allein das damalige Karstadt-Kaufhaus am Hermannplatz auf (heute Galeria), wo das Mädchen zwischen 15 und 16 Uhr von Angestellten beim Einkaufen beobachtet wurde.

Zuletzt wurde Sandra gegen 16.45 Uhr am Kottbusser Damm gesehen, als sie in Richtung Landwehrkanal lief. Die 5. Mordkommission geht nach den bisherigen Ermittlungen davon aus, dass sie Opfer eines Kapitalverbrechens wurde.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: