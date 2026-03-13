Seniorin überfährt Fußgänger: 63-Jähriger stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Passau - Am Mittwoch gegen 14 Uhr übersah eine 85-jährige Autofahrerin beim Abbiegen einen Fußgänger. Einen Tag später starb der 63-Jährige an seinen Verletzungen im Krankenhaus. Nun sucht die Polizei nach einem wichtigen Zeugen .

Einsatzkräfte kümmerten sich um die Beteiligten vor Ort. © Riedl/zema-medien.de

Die 85-jährige Fahrerin eines Nissan wollte an der Kreuzung Spitalhofstraße/Weinhoferweg abbiegen, übersah dabei jedoch den 63-jährigen Fußgänger, der gerade die Straße überqueren wollte. In der Folge wurde der Mann frontal von dem Auto erfasst.

Nach der ersten medizinischen Versorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde der 63-Jährige umgehend in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Dort erlag er am Donnerstagnachmittag seinen schweren Verletzungen. Die 85-jährige Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Polizeiinspektion Passau hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Passau ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen die Autofahrerin eingeleitet. Zur Aufklärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.