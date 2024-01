Sexueller Übergriff auf Joggerin an der Außenalster

Hamburg - Ein Mann hat an der Außenalster in Hamburg eine 33 Jahre alte Joggerin angegriffen.

Die Laufstrecke an der Alster ist beliebt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag um 13.25 Uhr in Höhe der Straße An der Alster gegenüber der Hausnummer 74, teilte die Polizei am heutigen Mittwoch mit.

Zu dem Zeitpunkt joggte die 33-Jährige entlang der Außenalster. Plötzlich tauchte ein Mann auf und griff ihr unvermittelt in den Intimbereich.

Der Frau gelang es, den Mann zu verfolgen. Vor einem Hotel nahe der Einmündung Gurlittstraße konnte sie ihn sogar kurzzeitig festhalten. Doch dem Täter gelang es, sich loszureißen und in Richtung Schwanenwik zu flüchten.

Bei dem sexuellen Übergriff und der nachfolgenden Auseinandersetzung wurde die 33-Jährige oberflächlich im Gesicht verletzt. Die Fachdienststelle für Sexualdelikte des Landeskriminalamtes (LKA 42) und die Staatsanwaltschaft ermitteln.

Die Polizei bitte die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach dem Täter.