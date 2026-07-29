Streit zwischen Biker und BMW-Fahrer endet in Unfall mit Fahrerflucht: Polizei sucht nach Zeugen

Dresden - Ein Verkehrsunfall auf der S81 in Dresden -Wilschdorf sorgte am Mittwochmorgen für einen Polizeieinsatz: Ein 45-jähriger Motorradfahrer war gerade mit seiner MZ unterwegs, als er plötzlich mit einem schwarzen BMW kollidierte. Der Fahrer des Wagens flüchtete vom Tatort. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwoch gegen 7.15 Uhr stieß ein Zweirad mit einem BMW zusammen - der Autofahrer flüchtete. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie die zuständigen Behörden mitteilten, ereignete sich das Unglück gegen 7.15 Uhr in Richtung der Autobahnauffahrt Dresden-Flughafen. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der 45-Jährige in einen Konflikt mit dem Autofahrer.

Kurz vor der Einmündung Grutzschgenweg habe der BMW dann ausgeschert, fuhr vor das Zweirad und bremste ruckartig ab. Daraufhin stürzte der Biker von seinem Gefährt.

Statt anzuhalten und dem Mann zu helfen, trat der Unfallgegner aufs Gas und machte sich vom Acker. Der Fahrer des Zweirads kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.