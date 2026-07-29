Zeugen gesucht: Bewohner erwischt Einbrecher und wird angegriffen - dann kehren die Täter zurück

Leipzig - Die Leipziger Polizei sucht nach Zeugen zu zwei Einbrüchen in dieselbe Wohnung im Stadtteil Reudnitz.

Die Polizei hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Paul Engelmann spielte sich die erste Tat am 26. Juli gegen 4.20 Uhr ab.

Demnach verschafften sich mehrere Täter Zutritt zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Geyerstraße und begannen, die Räume zu durchsuchen.

Als sie dabei den 62-jährigen Inhaber weckten, sprühten sie ihm Pfefferspray ins Gesicht und machten sich mit den erbeuteten Wertgegenständen aus dem Staub.

Nur zwei Tage später, am gestrigen Dienstagmorgen gegen 6.20 Uhr, wurde dann erneut in die Wohnung eingebrochen. Diesmal gelang es den Einbrechern, einen Tresor zu klauen.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen und dieselben Personen beteiligt waren, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.