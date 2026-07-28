Teure Uhren und Schmuck weg: Polizei sucht Zeugen zu dreistem Einbruch

Hennigsdorf - Dreiste Einbrecher haben in Hennigsdorf fette Beute gemacht: In einer Wohnung ließen sie unter anderem teure Uhren und Schmuck mitgehen. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen .

Wer hat rund um die Wohnanlage verdächtige Personen gesehen? (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Laut den Ermittlern schlugen die Täter am 20. Juli 2026 zwischen 9.45 und 15.15 Uhr in der Wohnanlage Am Yachthafen zu. Sie verschafften sich Zugang zu einer Wohnung und stahlen zahlreiche hochwertige Gegenstände.

Unter der Beute: teure Uhren, Schmuck, Sonnenbrillen und Parfums. Wie die Einbrecher in die Wohnung gelangten, ist bislang unklar.

Auffällig: Am Vormittag des Tattages fanden in der Wohnanlage Gartenarbeiten, unter anderem Heckenschnitt, statt.

Wer hat rund um die Wohnanlage Am Yachthafen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Auch andere Hinweise, die bei der Aufklärung des Einbruchs helfen könnten, sind für die Ermittler wichtig.