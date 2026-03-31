Teenager an Haltestelle ausgeraubt: Kripo sucht nach Zeugen
Leipzig - Ein Teenager wurde am Montagnachmittag im Leipziger Stadtteil Grünau ausgeraubt.
Wie Polizeisprecher Paul Engelmann berichtete, fuhr der 13-Jährige mit der Buslinie 161 bis zur Haltestelle Am Kirschberg, wo er gegen 15.24 Uhr ausstieg.
Mit ihm verließ auch ein unbekannter Mann den Bus, der den Jungen unvermittelt am Kragen festhielt und ihn so lange bedrohte, bis er seine Jacke auszog und sie ihm aushändigte.
Glücklicherweise blieb der 13-Jährige bei dem Vorfall unverletzt.
Der Täter wird wie folgt beschrieben:
circa 1,80 Meter groß
zwischen 16 und 18 Jahre alt
korpulente Statur
Kleidung: schwarze Lacoste-Mütze, schwarze Ellesse-Daunenjacke, schwarze Hose, schwarze Eastpak-Tasche
Im Zuge der Ermittlungen wegen eines Raubdelikts hofft die Kripo auf die Mithilfe der Bevölkerung. Wer Hinweise zur Tat oder dem unbekannten Räuber hat, soll sich unter der Telefonnummer 0341/966 466 66 melden.
Titelfoto: Christian Grube