Teenager an Haltestelle ausgeraubt: Kripo sucht nach Zeugen

Leipzig - Ein Teenager wurde am Montagnachmittag im Leipziger Stadtteil Grünau ausgeraubt.

Die Polizei fahndet nach dem unbekannten Räuber. © Christian Grube

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann berichtete, fuhr der 13-Jährige mit der Buslinie 161 bis zur Haltestelle Am Kirschberg, wo er gegen 15.24 Uhr ausstieg.

Mit ihm verließ auch ein unbekannter Mann den Bus, der den Jungen unvermittelt am Kragen festhielt und ihn so lange bedrohte, bis er seine Jacke auszog und sie ihm aushändigte.

Glücklicherweise blieb der 13-Jährige bei dem Vorfall unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: