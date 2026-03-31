Teenager an Haltestelle ausgeraubt: Kripo sucht nach Zeugen

Ein Teenager wurde am Montagnachmittag in Grünau ausgeraubt.

Von Annika Rank

Leipzig - Ein Teenager wurde am Montagnachmittag im Leipziger Stadtteil Grünau ausgeraubt.

Die Polizei fahndet nach dem unbekannten Räuber.
Die Polizei fahndet nach dem unbekannten Räuber.  © Christian Grube

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann berichtete, fuhr der 13-Jährige mit der Buslinie 161 bis zur Haltestelle Am Kirschberg, wo er gegen 15.24 Uhr ausstieg.

Mit ihm verließ auch ein unbekannter Mann den Bus, der den Jungen unvermittelt am Kragen festhielt und ihn so lange bedrohte, bis er seine Jacke auszog und sie ihm aushändigte.

Glücklicherweise blieb der 13-Jährige bei dem Vorfall unverletzt.

Autofahrer erfasst Mädchen auf Fahrrad - Zeugen gesucht!
Zeugenaufruf Autofahrer erfasst Mädchen auf Fahrrad - Zeugen gesucht!

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

  • circa 1,80 Meter groß

  • zwischen 16 und 18 Jahre alt

  • korpulente Statur

  • Kleidung: schwarze Lacoste-Mütze, schwarze Ellesse-Daunenjacke, schwarze Hose, schwarze Eastpak-Tasche

Im Zuge der Ermittlungen wegen eines Raubdelikts hofft die Kripo auf die Mithilfe der Bevölkerung. Wer Hinweise zur Tat oder dem unbekannten Räuber hat, soll sich unter der Telefonnummer 0341/966 466 66 melden.

Titelfoto: Christian Grube

Mehr zum Thema Zeugenaufruf: