Mercedes-Sprinter fährt durch Fußgängerzone: Familie muss sich in Sicherheit bringen

Dresden - Fuhr ein Transporter-Fahrer waghalsig auf dem Neumarkt umher und brachte dadurch eine Familie in Gefahr? Das versucht die Dresdner Polizei aktuell zu klären.

Ein Mercedes-Fahrer war am Montagvormittag durch die Fußgängerzone am Neumarkt gefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. (Archivbild) © Steffen Füssel

Am Montagvormittag gegen 10.10 Uhr war ein 50-Jähriger mit seinem weißen Mercedes Sprinter durch die Fußgängerzone auf dem Neumarkt gefahren.

Daraufhin musste eine Familie mit zwei Kindern beiseitespringen. Sonst wären sie vermutlich vom Fahrzeug erfasst worden.

Wie Polizeisprecher Marko Laske gegenüber TAG24 erklärt, hatte der Fahrer seinen Mercedes selbstständig gestoppt und wurde anschließend von Polizisten mit den Vorwürfen konfrontiert.

Noch sind viele Fragen zum Vorfall offen.

Aus diesem Grund sucht die Polizei nach Augenzeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/ 483 22 33 zu melden.

Gegen den 50-jährigen Deutschen wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.