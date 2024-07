Überfall auf Juweliergeschäft: Wer hat die Männer mit Waffe gesehen?

Berlin - Die Polizei sucht nach zwei Männern, die in Charlottenburg-Wilmersdorf am gestrigen Montag ein Juweliergeschäft überfallen haben sollen. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu geben.

Die Polizei sucht nach zwei mutmaßlichen Räubern. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, soll einer der Tatverdächtigen das Geschäft in der Berkaer Straße in Schmargendorf gegen 14.10 Uhr betreten haben.

Daraufhin soll der Mann eine 64-jährige Angestellte überwältigt haben, die dabei stürzte und sich am Arm verletzte.

Anschließend soll er seinem mutmaßlichen Komplizen Zutritt verschafft haben. Im weiteren Verlauf soll das Duo der Frau schließlich eine Schusswaffe vorgehalten und diversen Schmuck geklaut haben.

Schüsse wurden nicht abgegeben. Die gesuchten Männer sollen mit der Beute zu Fuß durch einen Innenhof in Richtung Hundekehlestraße und anschließend in einem Auto in Richtung Heydenstraße geflüchtet sein.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte Angestellte ins Krankenhaus. Während des Überfalls befand sich eine weitere Angestellte in einem der hinteren Räume des Juweliergeschäfts. Sie stand unter Schock.