Ultradreiste Masche: Männer beschmieren Mann mit Senf, dann geht alles ganz schnell

Köln - In Köln ist ein 64-Jähriger Opfer einer ungewöhnlichen - und gleichermaßen dreisten - Betrugsmasche geworden. Jetzt fahndet die Polizei nach drei mutmaßlichen Trickdieben und hofft auf Zeugenhinweise .

Die Kölner Polizei fahndet nach drei Trickdieben, die einen 64-Jährigen in der Kölner Innenstadt übers Ohr gehauen haben sollen. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair

Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch schilderte, war der 64-jährige Hürther am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr Richtung Brüsseler Platz in der Kölner City unterwegs, als sich ihm ein unbekannter Mann näherte.

Dann wurde es abstrus, denn der Fremde schmierte dem 64-Jährigen nach ersten Erkenntnissen urplötzlich Senf an dessen Hals und Jacke und machte sich davon, woraufhin dem Hürther ein etwa 60 Jahre alter Brillenträger mit Rucksack zu Hilfe eilte. Zumindest schien es so.

Im weiteren Verlauf bat er den 64-Jährigen nämlich, seine verschmutzte Jacke zur Reinigung auszuziehen und auf einer Tonne abzulegen.

Währenddessen griff allerdings ein dritter, etwa 1,70 Meter großer Mann in die Jackentaschen und steckte zwei Umschläge mit Bargeld ein, die der Hürther bei sich gehabt hatte.

Anschließend sei der circa 50 Jahre alte Unbekannte samt der Beute Richtung Brabanter Straße davongelaufen und in einen schwarzen VW eingestiegen. "Gemeinsam mit einem weiteren Komplizen fuhr er dann über die Aachener Straße in unbekannte Richtung davon", schilderte der Sprecher.