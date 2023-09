Unbekannter Toter: Helfen Adidas-Anzug und CSD-Aufkleber?

Dieses Fahrrad soll dem Toten gehört haben. Auffällig sind Lenker und drei CSD-Aufkleber. © Polizeidirektion Lübeck

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag mitteilten, wurde die Männerleiche bereits am Mittwoch, dem 20. September, gegen 7.20 Uhr gefunden. Der Tote lag im Bereich Riesebusch/Eutiner Straße in der Nähe einer Brücke. In unmittelbarer Nähe fanden die Ermittler ein Fahrrad, das dem Toten gehörte.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor, sagte ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage. Bislang konnte die Identität des Mannes aber nicht geklärt werden. Daher wird die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten.

Der Tote hat folgende Merkmale: