Versuchter Mord? Mountainbike auf fahrendes Wohnmobil geworfen
Nürnberg - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 1 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Wohnmobil auf dem Frankenschnellweg. Plötzlich krachte ein Fahrrad in seine Windschutzscheibe.
Ein Unbekannter warf das grün-schwarze Rad von der Brücke Fürther Straße/Stadtgrenze in Nürnberg auf die Schnellstraße. Dabei wurde das Wohnmobil im Bereich des rechten Teils der Frontscheibe getroffen und stark beschädigt.
Der 40-Jährige konnte laut Polizei seinen Wagen unter Kontrolle behalten und zum Stillstand bringen. Anschließend rief der Mann sofort den Notruf.
Die Beamten starteten sofort eine Fahndung mit der Hilfe eines Polizeihubschraubers, jedoch vergeblich. Vor Ort führte der Kriminaldauerdienst eine Spurensicherung durch und stellte das geworfene Fahrrad, ein Mountainbike der Marke "Bulls", sicher.
Das Rad wurde laut Recherchen Anfang August dieses Jahres in der Heimerichstraße/Nürnberg geklaut.
Die Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Mordes. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise.
Personen, die um die Tatzeit (01 Uhr) an bzw. auf der Brücke eine Person mit Fahrrad wahrgenommen haben oder Angaben zum Wurf selbst machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.
Titelfoto: Polizeipräsidium Mittelfranken