Versuchter Mord? Mountainbike auf fahrendes Wohnmobil geworfen

Nürnberg - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 1 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Wohnmobil auf dem Frankenschnellweg. Plötzlich krachte ein Fahrrad in seine Windschutzscheibe.

Dieses "Bulls"-Fahrrad warf der Täter auf das Wohnmobil. © Polizeipräsidium Mittelfranken

Ein Unbekannter warf das grün-schwarze Rad von der Brücke Fürther Straße/Stadtgrenze in Nürnberg auf die Schnellstraße. Dabei wurde das Wohnmobil im Bereich des rechten Teils der Frontscheibe getroffen und stark beschädigt.

Der 40-Jährige konnte laut Polizei seinen Wagen unter Kontrolle behalten und zum Stillstand bringen. Anschließend rief der Mann sofort den Notruf.

Die Beamten starteten sofort eine Fahndung mit der Hilfe eines Polizeihubschraubers, jedoch vergeblich. Vor Ort führte der Kriminaldauerdienst eine Spurensicherung durch und stellte das geworfene Fahrrad, ein Mountainbike der Marke "Bulls", sicher.

Das Rad wurde laut Recherchen Anfang August dieses Jahres in der Heimerichstraße/Nürnberg geklaut.