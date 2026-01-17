Mann fährt und greift Kind in Dresdner Südvorstadt an: Polizei sucht Zeugen
Dresden - Unfassbarer Vorfall in der Dresdner Südvorstadt: Ein Unbekannter hat am Mittwoch ein Kind angefahren, beleidigt und angegriffen. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.
Die Mutter des 13-jährigen Jungen hatte sich am Donnerstag an die Polizei gewandt. Das Kind war am Vortag gegen 15.30 Uhr auf der Budapester Straße an der Haltestelle "Chemnitzer Straße" aus einem Bus gestiegen und über den Radweg zum Fußweg gelaufen.
In diesem Moment war ein Radfahrer an ihm vorbeigefahren. Plötzlich stoppte er und fuhr den Jungen an.
Danach trat der Mann den 13-Jährigen und beschimpfte ihn mit volksverhetzenden Worten. Anschließend machte er sich davon.
Zur Beschreibung des Unbekannten:
- zwischen 20 und 25 Jahre alt
- hatte eine schwarz-blaue Hose sowie eine schwarze Jacke an
- trug einen Schal vor dem Gesicht
- war mit einem schwarz-weißen Mountainbike unterwegs
- hatte einen schwarz-weißen Helm auf
Die Polizei wirft dem Radfahrer neben Körperverletzung auch Volksverhetzung und Beleidigung vor. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.
Nach Attacke auf Kind in Dresden: Zeugen gesucht
Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.
Hinweise werden unter der Nummer Rufnummer 0351/483 22 33 entgegengenommen.
Titelfoto: Norbert Neumann