Er wurde tot aus der Havel geborgen: Polizei geht von Verbrechen aus

Berlin - Mord in Spandau? Polizei und Staatsanwaltschaft bitten um Mithilfe bei der Aufklärung eines Tötungsdelikts, das sich vor wenigen Tagen in Berlin zugetragen hat.

Der Ukrainer Oleksii Khmarenko (†45) ist offenbar Opfer eines Verbrechens geworden. © Jens Kalaene/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Zu diesem Zweck haben die Behörden am Mittwoch ein Foto des Opfers veröffentlicht.

Der ukrainische Staatsbürger Oleksii Khmarenko (†45) wurde am Vormittag des 9. März 2026 an der Freybrücke tot aus der Havel geborgen, wie in einer gemeinsamen Meldung mitgeteilt wurde.

Die Kriminalpolizei geht von Fremdverschulden aus und hat die 6. Mordkommission auf den Fall angesetzt, die jetzt nach Zeugen für das Verbrechen sucht.

Die Ermittler fragen, wer Oleksii Khmarenko kannte und Angaben zu seinem Umfeld und seinen Lebensgewohnheiten machen kann. Wer hat den Ukrainer am Wochenende 7. oder 8. März 2026 gesehen?

Außerdem suchen die Beamten nach Zeugen, die am 8. März beziehungsweise in der Nacht zum oder am Morgen des 9. März 2026 im Bereich der Altstadt Spandau bis hin zur Freybrücke am Ufer der Havel oder in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wie zum Beispiel Personen oder Fahrzeuge im Uferbereich.

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen, die zur Klärung des Tötungsdeliktes beitragen könnten?