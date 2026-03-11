Hinterhältige Messer-Attacke: 36-Jähriger wegen Zigaretten niedergestochen!

Bitterfeld-Wolfen - Weil er sein Portemonnaie und seine Zigaretten nicht abgeben wollte, wurde ein 36-Jährigen in Bitterfeld-Wolfen brutal mehrfach in den Rücken gestochen.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Der Mann war am Dienstagabend gegen 19 Uhr zu Fuß auf einem Parkplatz an der Wittener Straße unterwegs, bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung.

Dort wurde er von drei Personen, die in einer größeren Gruppe standen, angesprochen. Er solle sein Geld und die Zigaretten hergeben, hieß es.

Dieser Aufforderung ging der 36-Jährige nicht nach und lief stattdessen weiter.

Dann passierte es. Ein Mann soll ihm hinterhergelaufen sein und habe ihm dann mehrfach in den Rücken gestochen.

Dem Verletzten gelang es, zu flüchten und die Polizei einzuschalten.

Im Nachhinein beschrieb er den Mann, der ihn kurz vor der Tat aus der Gruppe heraus ansprach, wie folgt:

männlich, ca. 1,80 m groß, ca. 80 kg, athletische Statur

ca. 30 Jahre alt, schwarze Haare, kurzer Bart

soll sowohl Russisch als auch Ukrainisch gesprochen haben

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags wurden aufgenommen.