Zeugen gesucht: Vandalen werfen brennenden Böller in Mülleimer
Görsbach (Nordhausen) - Am Donnerstagabend brannte ein Mülleimer an einer Bushaltestelle im Landkreis Nordhausen. Ermittlungen der Polizei zufolge wurde unerlaubt mit Böllern hantiert.
In der Nähe der Bushaltestelle in der Heinrich-Heine-Straße wurden gegen 19.45 Uhr Feuerwerkskörper von bisher noch unbekannten Tätern gezündet.
Anschließend wurden die noch brennenden Pyro-Reste in einen Mülleimer geworfen, woraufhin dieser zu brennen begann.
Die Beamten der Landespolizeiinspektion Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 (Aktenzeichen: 0270136) zu melden.
Titelfoto: Landespolizeiinspektion Nordhausen