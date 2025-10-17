Zeugen gesucht: Vandalen werfen brennenden Böller in Mülleimer

Am Donnerstagabend kam es in Görsbach (Nordhausen) zum Brand bei einer Bushaltestelle. Grund waren Böllerreste in einem Mülleimer.

Von Marie Pohland

Görsbach (Nordhausen) - Am Donnerstagabend brannte ein Mülleimer an einer Bushaltestelle im Landkreis Nordhausen. Ermittlungen der Polizei zufolge wurde unerlaubt mit Böllern hantiert.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es wurde niemand verletzt.
Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es wurde niemand verletzt.  © Landespolizeiinspektion Nordhausen

In der Nähe der Bushaltestelle in der Heinrich-Heine-Straße wurden gegen 19.45 Uhr Feuerwerkskörper von bisher noch unbekannten Tätern gezündet.

Anschließend wurden die noch brennenden Pyro-Reste in einen Mülleimer geworfen, woraufhin dieser zu brennen begann.

Die Beamten der Landespolizeiinspektion Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 (Aktenzeichen: 0270136) zu melden.

Titelfoto: Landespolizeiinspektion Nordhausen

Mehr zum Thema Zeugenaufruf: