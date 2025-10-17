Zeugen gesucht: Vandalen werfen brennenden Böller in Mülleimer

Görsbach (Nordhausen) - Am Donnerstagabend brannte ein Mülleimer an einer Bushaltestelle im Landkreis Nordhausen. Ermittlungen der Polizei zufolge wurde unerlaubt mit Böllern hantiert.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es wurde niemand verletzt. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

In der Nähe der Bushaltestelle in der Heinrich-Heine-Straße wurden gegen 19.45 Uhr Feuerwerkskörper von bisher noch unbekannten Tätern gezündet.

Anschließend wurden die noch brennenden Pyro-Reste in einen Mülleimer geworfen, woraufhin dieser zu brennen begann.