Zwei Autos und eine Mülltonne in Brand: Polizei sucht Feuerteufel

Erfurt - Im Norden der Stadt standen am Mittwochabend zwei Autos und eine Mülltonne in Flammen. Schon im Sommer war es zu ähnlichen Vorfällen gekommen.

Bereits im Sommer war es in der Umgebung zu Fahrzeugbränden gekommen, ein Zusammenhang der Vorfälle war laut Polizei noch unklar. (Symbolbild) © Christian Sappeck/BLP/dpa

Zwei Autos sind bei einem Brand in der Erfurter Braunstraße beschädigt worden. Laut Polizei wurde das Feuer am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr gemeldet.

Demnach sah ein 72-Jähriger seinen geparkten Renault in Flammen stehen. Das Feuer griff auf einen abgestellten VW sowie auf eine Mülltonne über, wie es hieß.

Die Feuerwehr löschte den Brand den Angaben zufolge schnell, der Schaden beträgt gut 40.000 Euro. Verletzte gebe es nicht.

Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass es sich um Brandstiftung handele.