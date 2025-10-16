Zwei Autos und eine Mülltonne in Brand: Polizei sucht Feuerteufel
Von Sven Bleilefens
Erfurt - Im Norden der Stadt standen am Mittwochabend zwei Autos und eine Mülltonne in Flammen. Schon im Sommer war es zu ähnlichen Vorfällen gekommen.
Zwei Autos sind bei einem Brand in der Erfurter Braunstraße beschädigt worden. Laut Polizei wurde das Feuer am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr gemeldet.
Demnach sah ein 72-Jähriger seinen geparkten Renault in Flammen stehen. Das Feuer griff auf einen abgestellten VW sowie auf eine Mülltonne über, wie es hieß.
Die Feuerwehr löschte den Brand den Angaben zufolge schnell, der Schaden beträgt gut 40.000 Euro. Verletzte gebe es nicht.
Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass es sich um Brandstiftung handele.
Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umkreis der Braunstraße 16 gesehen haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 25427256 entgegen.
Titelfoto: Christian Sappeck/BLP/dpa