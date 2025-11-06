Zwei Personen schwer verletzt: Gruppen geraten während Fest in Streit

Genthin - Die Polizei in Genthin ( Landkreis Jerichower Land ) braucht Hilfe. Nach einer bereits im September geschehenen Körperverletzung geht sie jetzt an die Öffentlichkeit.

Im September sind 15 Personen während des Kartoffelfestes in Genthin aneinandergeraten. (Symbolfoto) © Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, 123rf/shakzu

Während des dortigen Kartoffelfestes am 19. September soll es zwischen 15 Personen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstrand hatte es eine zehnköpfige Gruppe auf eine Person einer kleineren Gruppe abgesehen.

Es kam zu Streitigkeiten und einem direkten Angriff. Dabei seien zwei Personen der kleineren Gruppe schwer verletzt worden, hieß es.

Sie mussten wenig später in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bisher scheinen die Ermittler jedoch keine Spur von den Angreifern zu haben.

Deshalb werden jetzt Zeugen gesucht, welche Angaben zur Tat und den Tätern machen können.