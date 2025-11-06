Zwei Personen schwer verletzt: Gruppen geraten während Fest in Streit
Genthin - Die Polizei in Genthin (Landkreis Jerichower Land) braucht Hilfe. Nach einer bereits im September geschehenen Körperverletzung geht sie jetzt an die Öffentlichkeit.
Während des dortigen Kartoffelfestes am 19. September soll es zwischen 15 Personen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein.
Nach dem bisherigen Ermittlungsstrand hatte es eine zehnköpfige Gruppe auf eine Person einer kleineren Gruppe abgesehen.
Es kam zu Streitigkeiten und einem direkten Angriff. Dabei seien zwei Personen der kleineren Gruppe schwer verletzt worden, hieß es.
Sie mussten wenig später in einem Krankenhaus behandelt werden.
Bisher scheinen die Ermittler jedoch keine Spur von den Angreifern zu haben.
Deshalb werden jetzt Zeugen gesucht, welche Angaben zur Tat und den Tätern machen können.
Polizei stellt an Zeugen konkrete Fragen
Die Beamten fragen konkret:
- Wer kann Angaben zu den Personen aus der Angreifergruppe machen?
- Wem ist die Gruppe im Vorfeld bereits aufgefallen?
- Wer kann Angaben zur Abgangsrichtung der Personen machen?
- Welche Fahrzeuge wurden durch die Personen genutzt?
- Existieren Bilder oder Videos der Personen oder der Tathandlung?
Hinweise nimmt das Polizeirevier Jerichower Land unter Telefon 03921/9200 sowie per E-Mail entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, 123rf/shakzu