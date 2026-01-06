Senior (71) an Tharandter Straße von Bus angefahren: Wer hat etwas gesehen?

Löbtau - Am Montag wurde ein 71 Jahre alter Mann mutmaßlich vor einen einfahrenden Bus gestoßen. Jetzt bittet die Polizei um Hilfe und sucht Zeugen.

Der Busfahrer der Linie 90 nach Gompitz konnte den Zusammenstoß mit dem 71-Jährigen nicht mehr verhindern. Er überrollte den linken Fuß des Seniors. (Archivbild) © Norbert Neumann

Der Senior soll am gestrigen Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr an der Haltestelle "Tharandter Straße" in Dresden-Löbtau auf seinen Anschluss-Bus gewartet haben.

Als schließlich ein Bus der Linie 90 in Richtung Gompitz einfuhr, drängte sich eine Menschenmenge an der Haltekante, wobei der 71-Jährige an vorderster Front des Pulkes stand.

Kurz bevor der Bus auf Höhe der Haltestelle war, soll der Mann von hinten geschoben worden sein, woraufhin er von der Haltekante auf die Fahrbahn abrutschte.

Der 61-jährige Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überrollte den linken Fuß des Mannes, der anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden musste.