Zoll kontrolliert 54-Jährigen am Flughafen Düsseldorf: Dann stellen sie DAS fest!

Der Zoll des Düsseldorfer Flughafens stellte bei einem Reisenden rund 3000 Zigaretten sicher. © Hauptzollamt Düsseldorf

Denn bereits am 5. August fiel den Beamten ein Mann auf, der aus Antalya (Türkei) nach Deutschland gereist war. Der 54-jährige Deutsche, der in der Türkei wohnt, entfernte sich eilig mit seinem Gepäck und suchte schnellstmöglich einen Ausgang.

Das kam den Zöllnern komisch vor, weshalb sie ihm nachliefen. Als man den Mann dingfest machte, stellten die Beamten bei ihm drei große Kartons und Handgepäck fest.

In den Kartons fanden sie nicht nur 3000 Zigaretten diverser Marken, sondern auch zahlreiche original verpackte Kleidungsstücke bekannter Luxusmarken. Allerdings konnte man schnell feststellen, dass es sich um Fälschungen handelte.

Der Wahl-Türke gab an, dass er die Sachen lediglich für Freunde und Familie mitgebracht hätte und diese nicht in Deutschland verkaufen wolle. Zudem wollte er am Tag danach wieder in die Türkei reisen.

Allerdings glaubten die Beamten dem Mann nicht und verglichen seine Daten.