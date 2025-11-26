17 Monate dicht: Kanzlerbungalow öffnet wieder für Besucher

Bonn - Eine architektonische Zeitkapsel mit Marmorboden und Holzdecken: Der sogenannte Kanzlerbungalow in Bonn ist ein Spiegel der westdeutschen Geschichte.

Der Kanzlerbungalow in Bonn ist nach aufwendigen Sanierungsarbeiten ab Dezember wieder für Besucher geöffnet. © Federico Gambarini/dpa

Nach aufwendigen Brandschutz- und Sanierungsarbeiten ist der Bungalow ab Dezember wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.

Nach rund 17 Monaten Bauzeit seien alle Arbeiten planmäßig abgeschlossen worden, so das zuständige Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR).

"Ursprünglich stand bei dem Projekt die rein technische Konzeption einer automatischen Brandmeldeanlage im Fokus. Aufgrund denkmalpflegerischer Anforderungen wurde die Aufgabe aber erweitert", so ein Sprecher.

Der vordere, repräsentative Bereich des Bungalows erhielt eine unsichtbar installierte Brandmeldetechnik mit Rauchansaugsystem. Dafür wurde die 60 Jahre alte und 700 Quadratmeter große Holzdecke ab- und wieder eingebaut.

"Der hintere, private Gebäudeteil erhielt farblich angepasste Rauchmelder", so das BBR. Zudem wurde fast die komplette Elektroinstallation erneuert.