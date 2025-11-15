Zur Volljährigkeit: Deutscher Rapper gibt größtes Solo-Konzert - in seiner Heimatstadt
Köln - Mo-Torres (36, bürgerlich Moritz Helf) gehört inzwischen zu den bekanntesten Rappern in Deutschland. Im kommenden Jahr wird der Musiker musikalisch volljährig und kehrt deshalb dahin zurück, wo alles begonnen hat: in seine Heimatstadt Köln.
Am 21. August 2026 tritt der 36-Jährige auf der Open-Air-Bühne des Tanzbrunnens - einer der legendärsten Locations der Stadt - auf. Mit Blick auf den Dom, im Herzen seiner Heimatstadt möchte er seine Tausenden Fans begeistern.
"Ich hätte mir mit 18 nicht träumen lassen, dass ich mal 18 Jahre Musik machen darf und das in einer der größten Locations der Stadt feiern kann", erklärt Mo-Torres in einer Pressemitteilung über den Auftritt im kommenden Jahr, welcher sein bislang größtes Solo-Konzert werden wird.
Seine Karriere begann der Rapper auf seinem Abiball. Anschließend tourte er durch Jugendzentren und Kneipen, doch inzwischen hat er eine der bemerkenswertesten Independent-Karrieren der deutschen Popmusik hingelegt.
"Absolut surreal, wenn ich zu meinen ersten Gigs zurückschaue und sehe, was daraus geworden ist", gesteht der Kölner.
Mo-Torres ist längst kein Geheimtipp mehr
Mo-Torres ist mittlerweile auch kein Geheimtipp mehr. Ganz im Gegenteil: über 150 Millionen Streams, drei Top-10-Alben, neun nahezu ausverkaufte Touren und mehr als 600 gespielte Shows sprechen für sich.
Und auch sein aktuellstes Album "schönso" kommt bei seinen Anhängern gut an. Die im August erschienene Platte landete auf Platz sechs und war damit das dritte Album in Folge in den Top 10 der Deutschen Album-Charts des 36-Jährigen. Stolze vier Wochen hielt sich das Album in den Charts.
Jetzt nach 18 Jahren kehrt Mo-Torres in seine Heimatstadt zurück und freut sich auf seinen Auftritt am Tanzbrunnen.
"Das wird nicht einfach irgendein Konzert - das wird ein Abend mit all den tollen Menschen, die Teil dieser Geschichte sind. Und das größte Dankeschön, das ich geben kann", so der Kölner abschließend.
Titelfoto: Ben Hammer