Zur Volljährigkeit: Deutscher Rapper gibt größtes Solo-Konzert - in seiner Heimatstadt

Köln - Mo-Torres (36, bürgerlich Moritz Helf) gehört inzwischen zu den bekanntesten Rappern in Deutschland. Im kommenden Jahr wird der Musiker musikalisch volljährig und kehrt deshalb dahin zurück, wo alles begonnen hat: in seine Heimatstadt Köln .

Rapper Mo-Torres steht seit 18 Jahren auf der Bühne. © Ben Hammer

Am 21. August 2026 tritt der 36-Jährige auf der Open-Air-Bühne des Tanzbrunnens - einer der legendärsten Locations der Stadt - auf. Mit Blick auf den Dom, im Herzen seiner Heimatstadt möchte er seine Tausenden Fans begeistern.

"Ich hätte mir mit 18 nicht träumen lassen, dass ich mal 18 Jahre Musik machen darf und das in einer der größten Locations der Stadt feiern kann", erklärt Mo-Torres in einer Pressemitteilung über den Auftritt im kommenden Jahr, welcher sein bislang größtes Solo-Konzert werden wird.

Seine Karriere begann der Rapper auf seinem Abiball. Anschließend tourte er durch Jugendzentren und Kneipen, doch inzwischen hat er eine der bemerkenswertesten Independent-Karrieren der deutschen Popmusik hingelegt.

"Absolut surreal, wenn ich zu meinen ersten Gigs zurückschaue und sehe, was daraus geworden ist", gesteht der Kölner.