Seit 22 Jahren auf Platz eins: Kölner bleibt wichtigster Künstler weltweit

Köln - Der Maler Gerhard Richter (93) wird im Ranking "Kunstkompass" unverändert als weltweit wichtigster Künstler geführt. Seit nunmehr 22 Jahren behauptet der in Köln lebende Maler unangefochten die Spitzenposition.

Laut "Kunstkompass" bleibt Gerhard Richter (93) der weltweit wichtigste Künstler. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Dass je ein Künstler Gerhard Richter an der Spitze des Kunstkompass-Rankings einholen wird, scheint derzeit unvorstellbar", sagt die Journalistin Linde Rohr-Bongard, die das Ranking erstellt.

Auch die nächsten Ränge sind unverändert: Auf Platz zwei bleibt der US-amerikanische Performer und Videokünstler Bruce Nauman, dahinter folgen die beiden Deutschen Georg Baselitz und Rosemarie Trockel.

Auf Platz fünf steht der in Wuppertal lebende britische Bildhauer Tony Cragg, an sechster Stelle folgt die US-Künstlerin und Fotografin Cindy Sherman.

Die Ränge sieben bis zehn belegen der auch in Berlin wirkende dänische Installationskünstler Ólafur Elíasson, der deutsche Maler und Bildhauer Anselm Kiefer, der mehrfache Documenta-Teilnehmer William Kentridge aus Südafrika und der minimalistische deutsche Maler Imi Knoebel.

Der "Kunstkompass" wird jedes Jahr von Rohr-Bongard erstellt und erscheint im Magazin "Capital".