11.11. in Köln: Polizei zieht erste Bilanz zum Karnevalsauftakt

Köln - Volle Straßen, laute Musik, bunte Kostüme: Köln hat den Karneval gefeiert! Während die Jecken tanzten, war die Polizei mit rund 1000 Kräften im Dauereinsatz. Die erste Bilanz fällt überwiegend positiv aus.

Die Polizei war am 11.11. mit rund 1000 Kräften im Dauereinsatz. © Thomas Banneyer/dpa

Bereits am Vormittag platzten die Hotspots aus allen Nähten. Gegen 11.30 Uhr mussten erste Sperrstellen an der Zülpicher Straße und am Heumarkt dichtgemacht werden.

Bis zum Abend kontrollierte die Polizei nach eigenen Angaben über 450 Personen, sprach mehr als 70 Platzverweise aus und nahm elf stark alkoholisierte Personen in Gewahrsam.

Zudem soll es zu mehreren Körperverletzungsdelikten gekommen sein. Darunter eine gefährliche Aktion auf der Zülpicher Straße, bei der eine 17-Jährige durch einen Flaschenwurf getroffen wurde.

Das Mädchen erlitt eine Platzwunde und musste behandelt werden.

Auch im Verkehr hatte die Polizei gut zu tun: Bei 230 Kontrollen erwischten die Beamtinnen und Beamten über 50 alkoholisierte E-Scooter- oder Autofahrer, nahmen 17 Blutproben und beschlagnahmten sechs Führerscheine.