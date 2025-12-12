Auf dieser Kölner Straße darf nur noch Fahrrad gefahren werden: Aber was ist mit den Anwohnern?
Köln - Gute Nachrichten für alle Radler: Die Stadt Köln hat die neue Fahrradstraße in der Düsseldorfer Straße zwischen der Mülheimer Freiheit und der Heinrich-Gilsbach-Straße pünktlich fertiggestellt.
Wie ein Sprecher der Stadt Köln erklärte, soll die neue Straße die Sicherheit für alle Radfahrer erhöhen - insbesondere für die vielen Schüler, die dort täglich zum Rhein-Gymnasium und zur Rheinschule unterwegs sind.
An allen Kreuzungen der Düsseldorfer Straße habe die neue Fahrradstraße daher ab sofort Vorfahrt. Entsprechende Schilder seien aufgestellt worden.
Wer an der Düsseldorfer Straße wohnt und ein Auto besitzt, muss dieses jedoch nicht verkaufen: Anwohner dürfen die Fahrradstraße auch weiterhin mit dem Auto nutzen, was ebenfalls auf entsprechenden Schildern vermerkt sei.
Im Rahmen der Umgestaltung wurden auch 44 Fahrrad-Abstellplätze, 18 Kinderfahrrad-Abstellplätze, 12 Lastenrad-Abstellplätze und zwei Sharing-Flächen geschaffen. "Einige davon wurden auf der Nebenanlage eingerichtet", informierte die Stadt.
Acht klassische Parkplätze mussten hingegen weichen.
Neue grüne Markierung künftig auf allen Radpendlerrouten zu sehen
Die neue Fahrradstraße stellt einen wichtigen Abschnitt der Radpendlerroute 1 zwischen Köln und Leverkusen dar. "Erstmals wurde eine Kölner Fahrradstraße deshalb nach dem neuen, gemeinsam mit umliegenden Kommunen entwickelten Planungsleitfaden für Radpendlerrouten markiert – mit einer grünen statt der auf Fahrradstraßen sonst üblichen roten Begleitlinie am Straßenrand", erklärte der Sprecher.
Die neue Markierung werde künftig auf allen Radpendlerrouten zu sehen sein und Zweiradfahrern den Weg nach Köln oder in die angrenzenden Gemeinden weisen.
Titelfoto: Stadt Köln