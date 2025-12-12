Auf dieser Kölner Straße darf nur noch Fahrrad gefahren werden: Aber was ist mit den Anwohnern?

Köln - Gute Nachrichten für alle Radler: Die Stadt Köln hat die neue Fahrradstraße in der Düsseldorfer Straße zwischen der Mülheimer Freiheit und der Heinrich-Gilsbach-Straße pünktlich fertiggestellt.

Die umgebaute Straße soll die Sicherheit für alle Radfahrer erhöhen. © Stadt Köln

Wie ein Sprecher der Stadt Köln erklärte, soll die neue Straße die Sicherheit für alle Radfahrer erhöhen - insbesondere für die vielen Schüler, die dort täglich zum Rhein-Gymnasium und zur Rheinschule unterwegs sind.

An allen Kreuzungen der Düsseldorfer Straße habe die neue Fahrradstraße daher ab sofort Vorfahrt. Entsprechende Schilder seien aufgestellt worden.

Wer an der Düsseldorfer Straße wohnt und ein Auto besitzt, muss dieses jedoch nicht verkaufen: Anwohner dürfen die Fahrradstraße auch weiterhin mit dem Auto nutzen, was ebenfalls auf entsprechenden Schildern vermerkt sei.

Im Rahmen der Umgestaltung wurden auch 44 Fahrrad-Abstellplätze, 18 Kinderfahrrad-Abstellplätze, 12 Lastenrad-Abstellplätze und zwei Sharing-Flächen geschaffen. "Einige davon wurden auf der Nebenanlage eingerichtet", informierte die Stadt.

Acht klassische Parkplätze mussten hingegen weichen.