Nach Brandanschlag auf Kölner Maus-Figur: Polizei erhält zahlreiche Hinweise auf Verdächtigen

Köln - Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf die berühmte Maus-Figur in Köln hat die Polizei bisher rund 20 Hinweise auf einen Verdächtigen bekommen, nach dem mit Fotos aus einer Überwachungskamera gesucht wird.

Der Verdächtige hatte die Maus-Figur in der Nacht zum 26. Juli 2025 in Brand gesetzt. © Jonas-Erik Schmidt/dpa

Man arbeite die Hinweise weiter ab, sagte ein Polizeisprecher. Identifiziert habe man den Mann bisher nicht.

Die Polizei hatte Ende November die Fotos veröffentlicht - rund vier Monate nach dem Vorfall selbst.

Die Bilder zeigen einen hageren Mann in Turnschuhen, Hose und Pullover. Nach Angaben der Ermittler kam er mit einem Damenfahrrad zum Tatort und machte sich zwischen 23.35 Uhr und 0.40 Uhr an der Statue des Stars aus der "Sendung mit der Maus" zu schaffen.

"Der unbekannte Tatverdächtige hielt sich insgesamt über eine Stunde am Tatort auf und versuchte, das Feuer immer weiter mit Brennmaterial zu entfachen", hieß es in dem Aufruf an Zeugen.

Erst als die Figur schließlich Feuer gefangen habe, sei er mit dem Rad davongefahren.