Syrische Regierung bestätigt: Vermisste deutsche Journalistin lebt noch, ist aber in Haft

Köln/Aleppo - Wochenlang wusste niemand, wo die vermisste Journalistin Eva Maria Michelmann (37) steckt. Nun ist klar: Die Kölnerin wurde tatsächlich in der syrischen Stadt Raqqa festgenommen und sitzt seitdem in Haft.

Die Journalistin Eva Maria Michelmann (37) wurde Mitte Januar bei einer Militäroperation in der syrischen Stadt Raqqa festgenommen, weil sie sich in einem Gebäude befunden hatte, das den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) zugeordnet wird. (Archivbild) © Gabriel Chaim/AP/dpa

Das hat die syrische Regierung unter der Führung von Präsident Ahmed al-Scharaa (43) am Freitag laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigt.

Demnach sei die 37-Jährige nach Angaben von Omar Ibrahim, dem Direktor für Presseangelegenheiten im syrischen Informationsministerium, am 18. Januar während einer Militäroperation im Norden des Landes festgenommen worden.

Michelmann habe sich zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit dem türkischen Journalisten Ahmed Polad in einem Gebäude befunden, das den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) zugeordnet wird. Weil sich dort einige Kämpfer verschanzt haben sollen, seien alle dort Anwesenden inklusive der beiden Ausländer in Gewahrsam genommen worden, heißt es.

Anschließend sollen die Kölnerin und Polad nach Aleppo gebracht worden sein, wo sie seitdem unter dem Kommando der inneren Sicherheit festgehalten werden.