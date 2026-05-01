Der Sommer kann kommen: Viele Freibäder in NRW öffnen zum 1. Mai

Essen - Fast wolkenloser Himmel und Temperaturen bis 25 Grad: Bei perfektem Wetter öffnen am 1. Mai viele Freibäder in Nordrhein-Westfalen .

Viele Freibäder in NRW starten traditionell am 1. Mai in die Sommersaison. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Im Grugabad in Essen wird die Saison ebenso eröffnet wie in einigen Bädern in Münster, Bielefeld, Dortmund oder Aachen.

Andere Städte lassen sich hingegen noch etwas Zeit. Denn bei den Temperaturen im Frühling ist das Beheizen der Außenbecken für die Betreiber eine kostspielige Sache.

Die Stadt Köln setzt deshalb in vielen Bädern erneut auf eine sogenannte Freibad-Ampel.

Bei gutem Wetter steht die Ampel auf Grün und die Bäder öffnen - bei einer Kältephase oder regnerischem Wetter springt die Ampel auf Rot und die Freibäder schließen wieder.

Für Hartgesottene gibt es noch die blaue Ampelphase: Dann sind einzelne Becken geöffnet, aber die Heizung bleibt aus.