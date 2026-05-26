Für rund ein Jahr: Autobahnkreuz Bonn/Siegburg teilweise gesperrt

Bonn/Siegburg - Nordrhein-Westfalen wird um ein Verkehrs-Nadelöhr reicher: Im Autobahnkreuz Bonn/Siegburg wird ab Dienstag bis voraussichtlich zum Frühling oder gar Sommer 2027 die Verbindung zwischen A560 und A3 erheblich eingeschränkt.

Am Autobahnkreuz Bonn/Siegburg müssen Autofahrerinnen und -fahrer in den nächsten Monaten mit Einschränkungen rechnen. (Archivbild) © Marius Fuhrmann/dpa

Grund für die Sperrungen sind der Abriss und Neubau einer Brücke der Deutschen Bahn. Die Arbeiten sind Teil des groß angelegten Bauprojekts zur Erneuerung einer gut 40 Kilometer langen Strecke der A3 zwischen dem Dreieck Heumar und der Anschlussstelle Bad Honnef.

Bis Mai 2027 kann man daher im Autobahnkreuz nicht von der A3 aus Oberhausen kommend auf die A560 in Fahrtrichtung Sankt Augustin und nach Hennef fahren. Eine Umleitung ist über die U40 (blaue Tafeln) über die A3-Anschlussstelle Lohmar ausgeschildert.

Zudem ist die Überfahrt von der A560 aus Hennef kommend auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Eine Umleitung über die A560-Anschlussstelle Siegburg sowie über die B56 zur A3-Anschlussstelle Lohmar ist ebenfalls mit blauen Tafeln ausgeschildert.

Bis voraussichtlich Ende April 2027 bleibt darüber hinaus die Verbindungssperrung von der A560 aus Hennef kommend auf die A3 in Fahrtrichtung Oberhausen bestehen.