Stadt Köln lässt Brücke abreißen: Neubau frühestens ab 2032

Köln - In Köln -Höhenhaus wird die marode Brücke "Am Flachsrosterweg" ab Mitte Mai abgerissen. Ein Neubau ist zunächst ausgeschlossen.

Die Brücke, die über die Bahnstrecke Köln–Wuppertal führt, wird wegen schwerer Schäden abgerissen. (Symbolfoto) © Armin Weigel/dpa

Die Brücke führt über die Bahnstrecke Köln–Wuppertal. Wie die Stadt mitteilt, seien die Schäden mittlerweile so groß, dass ein Abriss nötig sei.

Da die Bahnstrecke aktuell ohnehin gesperrt ist, nutzt die Stadt Köln die Gelegenheit für den Rückbau. Die Baustelle wird ab Montag (18. Mai 2026) eingerichtet.

Sowohl eine geplante Behelfsbrücke für Autos als auch eine provisorische Lösung für Fußgänger und Radfahrer können in der verbleibenden Sperrzeit nicht mehr gebaut werden.

Die Zeit reiche bautechnisch schlicht nicht aus.