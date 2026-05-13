Stadt Köln lässt Brücke abreißen: Neubau frühestens ab 2032

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In Köln-Höhenhaus wird die marode Brücke "Am Flachsrosterweg" ab Mitte Mai abgerissen.

Von Alina Eultgem

Köln - In Köln-Höhenhaus wird die marode Brücke "Am Flachsrosterweg" ab Mitte Mai abgerissen. Ein Neubau ist zunächst ausgeschlossen.

Die Brücke, die über die Bahnstrecke Köln–Wuppertal führt, wird wegen schwerer Schäden abgerissen. (Symbolfoto)
Die Brücke, die über die Bahnstrecke Köln–Wuppertal führt, wird wegen schwerer Schäden abgerissen. (Symbolfoto)  © Armin Weigel/dpa

Die Brücke führt über die Bahnstrecke Köln–Wuppertal. Wie die Stadt mitteilt, seien die Schäden mittlerweile so groß, dass ein Abriss nötig sei.

Da die Bahnstrecke aktuell ohnehin gesperrt ist, nutzt die Stadt Köln die Gelegenheit für den Rückbau. Die Baustelle wird ab Montag (18. Mai 2026) eingerichtet.

Sowohl eine geplante Behelfsbrücke für Autos als auch eine provisorische Lösung für Fußgänger und Radfahrer können in der verbleibenden Sperrzeit nicht mehr gebaut werden.

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Die Zeit reiche bautechnisch schlicht nicht aus.

Langfristig soll die Brücke zwar neu gebaut werden, ein konkreter Zeitpunkt steht aber noch nicht fest. Frühestens könnte das in einer weiteren Sperrpause der Bahn im Jahr 2032 passieren.

Bis dahin will die Stadt die Verkehrssituation im Bereich beobachten und bei Bedarf nachsteuern.

Titelfoto: Armin Weigel/dpa

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