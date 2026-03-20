Bauarbeiten auf A4: Fahrbahn zwischen Kreuzen Köln-Süd und Köln-Gremberg teilweise gesperrt

Köln - Wegen Umbaumaßnahmen an einer Baustelle kommt es von Freitagnacht bis Dienstagnacht jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr zu Einschränkungen auf der A4 zwischen den Kreuzen Köln -Süd und Köln-Gremberg.

Auf der A4 bei Köln müssen Autofahrer in den kommenden Nächten mit Einschränkungen wegen einer Baustelle rechnen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

In der Nacht auf Samstag ist nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH des Bundes in beiden Fahrtrichtungen nur einer der drei verengten Fahrstreifen frei.

Von Montag auf Dienstag stehen hingegen zwei der drei Spuren zur Verfügung, während der Verkehr ab Dienstagabend in Richtung Aachen auf einem und in Richtung Olpe auf zwei Streifen rollen kann.

Ab Dienstag wird zudem einer von drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Aachen als separate Spur auf die Richtungsfahrbahn Olpe übergeleitet.

Von dieser Spur sind sowohl die Anschlussstelle Köln-Poll als auch die Verbindungsfahrbahnen im Kreuz Köln-Süd nicht erreichbar.

In Fahrtrichtung Olpe stehen drei eingeengte Fahrstreifen zur Verfügung.

Grund für die Einschränkungen sind Umbaumaßnahmen an der Baustelle für die Erneuerung der Fahrbahnübergänge auf der Rodenkirchener Brücke. Nachdem die Übergänge in Fahrtrichtung Olpe in den vergangenen Monaten erneuert wurden, erfolgt nun der Austausch der Konstruktionen in Fahrtrichtung Aachen.